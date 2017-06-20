Над центром Киева поднимается столб черного дыма

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В центре Киева горит здание бывшего центрального гастронома на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и Крещатика, на месте происшествия появился столб дыма, сообщает "Страна".

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В настоящее время в указанном доме находится ряд магазинов и кафе, в том числе легендарная "Киевская Перепичка".

На место прибыли пожарные расчеты.

strana.ua Пожар в центре Киева, 20 июня 2017

По данным очевидцев, в доме горит крыша.

О причинах возгорания не известно.

facebook.com/Тетяна Березенко Пожар на Крещатике

Как пишет "Украинская правда", пожар произошел в трехэтажном здании на улице Крещатик, 40.

"Крещатик, 40 — горит крыша. На месте работают спасатели", — сообщила изданию пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Кадры также появились в микроблоге МВД в Twitter.