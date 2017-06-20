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    Происшествия

    Над центром Киева поднимается столб черного дыма

    (обновлено: )147940
    Пламя охватило здание на Крещатике, где ранее находился центральный гастроном. На месте пожара работает пожарная техника. О пострадавших и причинах возгорания не сообщается.
    Пожар в центре Киева, 20 июня 2017
    Страна

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В центре Киева горит здание бывшего центрального гастронома на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и Крещатика, на месте происшествия появился столб дыма, сообщает "Страна".

    Смотрите также: Первые кадры масштабного пожара на Крещатике

    В настоящее время в указанном доме находится ряд магазинов и кафе, в том числе легендарная "Киевская Перепичка".

    На место прибыли пожарные расчеты.

    strana.ua
    Пожар в центре Киева, 20 июня 2017

    По данным очевидцев, в доме горит крыша.

    О причинах возгорания не известно.

    facebook.com/Тетяна Березенко
    Пожар на Крещатике

    Как пишет "Украинская правда", пожар произошел в трехэтажном здании на улице Крещатик, 40.

    "Крещатик, 40 — горит крыша. На месте работают спасатели", — сообщила изданию пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

    Кадры также появились в микроблоге МВД в Twitter.

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