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    Полиция начала расследование масштабного пожара в центре Киева

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    Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, правоохранительные органы проводят расследование причин масштабного пожара в центре столицы, который произошел накануне.
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители проводят расследование в связи с масштабным пожаром на Крещатике в центре города, сообщила в среду ГСЧС.

    Во вторник в здании бывшего центрального гастронома Киева рядом с мэрией вспыхнул пожар. К тушению огня были привлечены 18 единиц техники и 85 человек. В тот же вечер пожарным удалось локализовать возгорание.

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    По уточненной информации ГСЧС, пожар возник на втором этаже трехэтажного кирпичного здания, которое находится на реконструкции. Позднее огонь распространился на третий этаж и кровлю. Спустя несколько часов пожар на площади около 1 тысячи квадратных метров был ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017

    "Причина пожара устанавливается. Правоохранительными органами проводится расследование", — говорится в сообщении ведомства.

    Как сообщил телеканал "112 Украина", на утро среды на месте пожара до сих пор работают спасатели, они проверяют обгоревшие конструкции.

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