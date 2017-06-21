Полиция начала расследование масштабного пожара в центре Киева

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители проводят расследование в связи с масштабным пожаром на Крещатике в центре города, сообщила в среду ГСЧС.
Во вторник в здании бывшего центрального гастронома Киева рядом с мэрией вспыхнул пожар. К тушению огня были привлечены 18 единиц техники и 85 человек. В тот же вечер пожарным удалось локализовать возгорание.
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По уточненной информации ГСЧС, пожар возник на втором этаже трехэтажного кирпичного здания, которое находится на реконструкции. Позднее огонь распространился на третий этаж и кровлю. Спустя несколько часов пожар на площади около 1 тысячи квадратных метров был ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
"Причина пожара устанавливается. Правоохранительными органами проводится расследование", — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил телеканал "112 Украина", на утро среды на месте пожара до сих пор работают спасатели, они проверяют обгоревшие конструкции.