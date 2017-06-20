наверх
20.06.201723:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Масштабный пожар в центре Киева: к тушению привлекли десятки спасателей

    (обновлено: )71
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Пожар в центре Киева: к тушению привлекли 85 человек
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина
    Пожар в центре Киева: к тушению привлекли 85 человек
    Пожар в центре Киева: к тушению привлекли 85 человек
    РИА Новости Украина
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017
    РИА Новости Украина

    Рекомендуем

    Встреча Петра Порошенко с Дональдом ТрампомВ гостях у Трампа. Переговоры Порошенко в Белом доме20:33 20.06.2017
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом ТрампомФотоитоги 20 июня: встреча Порошенко с Трампом, пожар на Крещатике и траур в Лондоне19:10 20.06.2017
    Пожар в центре Киева, 20 июня 2017Первые кадры масштабного пожара на Крещатике17:49 20.06.2017
    Бодибилдинг-шоу Miss SA Xtreme в ЮАР"Коня на скаку остановит...": женское бодибилдинг-шоу в ЮАР16:44 20.06.2017
    Николь КидманВсегда шикарна. Николь Кидман - 50 лет14:56 20.06.2017
    Визит Петра Порошенко в СШАПорошенко в США: встреча с диаспорой, цветы у памятника жертвам Голодомора11:08 20.06.2017
    Голый велопорбегВсемирный голый велопробег04:45 20.06.2017
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле БуржеНовый украинский самолет без комплектующих РФ покоряет Ле Бурже19:35 19.06.2017
    Наезд на паломников у мечети в ЛондонеФотоитоги 19 июня: наезд на паломников в Лондоне, прощание с Баталовым и Парижский авиасалон18:36 19.06.2017
    Все фотоленты
    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017

    Пожарные ликвидировали возгорание в здании бывшего центрального гастронома Киева на улице Крещатик, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

    Пожар вспыхнул во вторник в здании бывшего центрального гастронома Киева рядом с мэрией.

    Смотрите также: Пламя охватило 1000 "квадратов": как тушат пожар на Крещатике

    По информации управления Госслужбы по ЧС в Киеве, ориентировочная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 18 единиц техники и 85 человек личного состава. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

    Ссылки по теме:
    Теги: