Масштабный пожар в центре Киева: к тушению привлекли десятки спасателей

Пожарные ликвидировали возгорание в здании бывшего центрального гастронома Киева на улице Крещатик, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Пожар вспыхнул во вторник в здании бывшего центрального гастронома Киева рядом с мэрией.

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По информации управления Госслужбы по ЧС в Киеве, ориентировочная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 18 единиц техники и 85 человек личного состава. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.