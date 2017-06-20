Пламя охватило 1000 "квадратов": как тушат пожар на Крещатике

Эпицентр пожара находится на последнем, третьем, этаже здания. Ранее в этом помещении находился центральный гастроном города, который был закрыт в годы независимости Украины. В результате лишь первый этаж помещения используется под магазины. Второй и третий этажи закрыты.

По информации управления Госслужбы по ЧС в Киеве, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению огня привлечены 18 единиц техники и 85 человек личного состава. Ведомство сообщило, что, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К месту событий прибыли несколько карет скорой помощи. За работой спасателей следят несколько сотен зевак.

Как сообщил журналистам представитель Киевской городской государственной администрации, дом 1873 года постройки, в котором возник пожар, находится в частной собственности и его владельцы неоднократно получали замечания от мэрии за ненадлежащее содержание сооружения.

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К горящему зданию примыкает еще один четырехэтажный дом, в котором находятся магазины и офисные помещения.

В связи с пожаром в здании бывшего центрального гастронома приостановил работу Печерский районный суд Киева, посетителей и работников эвакуировали.