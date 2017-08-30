В Киеве задержали грузинского "вора в законе", прибывшего из России

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области задержали в Киеве Тенгиза Чара, известного в криминальном мире как "Тенго Гальский", который нелегально прибыл в Украину для перераспределения сфер влияния в преступной среде, сообщает Нацполиция Киевской области.

"35-летний "криминальный мигрант" снова пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации. В декабря 2016 года и апреле 2017 его уже задерживали полицейские, а решением Государственной миграционной службы «Тенго Гальского» был выдворен из страны", — сообщает полиция.

Правоохранители выяснили, что преступная деятельность ранее судимого криминального авторитета имеет транснациональный характер, а его пребывание на территории Украины представляет угрозу безопасности граждан. В 2014 году криминального авторитета "короновали" в Санкт-Петербург Российской Федерации.

Полицейские обратились к Государственной миграционной службы Украины с ходатайством о повторном принудительном выдворении гражданина Грузии из Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в результате совместной операции Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержаны пять человек, среди которых лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".