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30.08.201709:23
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    Киев

    В Киеве задержали грузинского "вора в законе", прибывшего из России

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    В полиции сообщили, что "Тенго Гальский" пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации.
    Задержание криминального авторитета в Киевской области
    Главное управление Нацполиции в Киевской области

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области задержали в Киеве Тенгиза Чара, известного в криминальном мире как "Тенго Гальский", который нелегально прибыл в Украину для перераспределения сфер влияния в преступной среде, сообщает Нацполиция Киевской области.

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    ГУ НП в Одесской области/Facebook
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    "35-летний "криминальный мигрант" снова пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации. В декабря 2016 года и апреле 2017 его уже задерживали полицейские, а решением Государственной миграционной службы «Тенго Гальского» был выдворен из страны", — сообщает полиция.

    Правоохранители выяснили, что преступная деятельность ранее судимого криминального авторитета имеет транснациональный характер, а его пребывание на территории Украины представляет угрозу безопасности граждан. В 2014 году криминального авторитета "короновали" в Санкт-Петербург Российской Федерации.

    Полицейские обратились к Государственной миграционной службы Украины с ходатайством о повторном принудительном выдворении гражданина Грузии из Украины.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве в результате совместной операции Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержаны пять человек, среди которых лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".

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