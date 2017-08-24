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24.08.201715:39
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    Киев

    В Киеве во время парада полиция задержала психбольного

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    День Независимости Украины. 26 лет спустя (70)

    (обновлено: )10002
    Как рассказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко, правоохранители задержали психически нездорового человека. В остальном нарушений не было. Всего на параде присутствовали около двух тысяч зрителей.
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. По оценкам киевской полиции, военный парад смотрели около двух тысяч зрителей. Об этом заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

    Отметим, что зрителей охраняли вдвое больше силовиков — около четырех тысяч. По словам Крищенко, полиция задержала психически нездорового человека.

    "В остальном не было ни нарушений, ни задержаний. На параде было до двух тысяч зрителей и 4 тысячи правоохранителей. По два полицейского на одного зрителя", — подчеркнул он.

    Представители армий стран-партнеров приняли участие в военном параде на Майдане в столице Украины. Так, по Крещатику прошагали военнослужащие армий стран-партнеров Украины.

    Смотрите также: Парад ко Дню Независимости в Киеве. Первые кадры

    В частности это подразделение вооруженных сил Канады, представители вооруженных сил Эстонской Республики, подразделения вооруженных сил Грузии, Великобритании, Латвийской Республики; подразделение войска Литовского, подразделение вооруженных сил Республики Молдова, подразделение войска Польского, знаменосная группа вооруженных сил Румынии, военнослужащие украинской составляющей многонациональной Литовско-Польско-Украинской бригады, подразделение вооруженных сил США.

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