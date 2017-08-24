В Киеве во время парада полиция задержала психбольного

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. По оценкам киевской полиции, военный парад смотрели около двух тысяч зрителей. Об этом заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

Отметим, что зрителей охраняли вдвое больше силовиков — около четырех тысяч. По словам Крищенко, полиция задержала психически нездорового человека.

"В остальном не было ни нарушений, ни задержаний. На параде было до двух тысяч зрителей и 4 тысячи правоохранителей. По два полицейского на одного зрителя", — подчеркнул он.

Представители армий стран-партнеров приняли участие в военном параде на Майдане в столице Украины. Так, по Крещатику прошагали военнослужащие армий стран-партнеров Украины.

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В частности это подразделение вооруженных сил Канады, представители вооруженных сил Эстонской Республики, подразделения вооруженных сил Грузии, Великобритании, Латвийской Республики; подразделение войска Литовского, подразделение вооруженных сил Республики Молдова, подразделение войска Польского, знаменосная группа вооруженных сил Румынии, военнослужащие украинской составляющей многонациональной Литовско-Польско-Украинской бригады, подразделение вооруженных сил США.