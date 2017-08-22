Все включено. В платежках для киевлян появится еще одна услуга - СМИ

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Затраты на страхование планируется включить в качестве составляющей тарифа на содержание домов и придомовых территорий в столице. Такие данные следуют из поручения первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Геннадия Плиса, которое обнародовал "Укринформ".

"Прошу предоставить предложения относительно возможности включения в состав тарифа на содержание домов и придомовых территорий затраты на страхование этих домов от несчастных случаев", — сказано в документе, который направлен к выполнению заместителю председателя КГГА Петру Пантелееву и директору департамента экономики и инвестиций Светлане Принаде.

Укринформ Поручение Геннадия Плиса

Напомним, не так давно жители столицы получили новые платежки с повышенными тарифами. У многих киевлян стоимость квартплаты в квитанциях удвоилась, так как с 1 июля городские власти повысили стоимость услуг по содержанию домов и придомовых территорий. И если раньше средняя стоимость составляла 2,85 грн за квадратный метр, то сейчас она поднялась в среднем до 5,80 грн.