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    Киев

    В Киеве на мосту Патона на неделю ограничат движение

    (обновлено: )13
    По данным КГГА, с 8:00 21 августа до 29 августа движение транспорта по мосту им. Е.О. Патона частично ограничат в связи с устройством тонкослойного защитного покрытия.
    Мост им. Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на мосту им. Патона в период с 21 по 29 августа будет частично ограничено движение транспорта в связи с устройством тонкослойного защитного покрытия, сообщили в пресс-службе КГГА.

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    "Ориентировочно с 8:00 21 августа до 29 августа движение транспорта по мосту им. Е.О. Патона частично ограничат в связи с устройством тонкослойного защитного покрытия", — говорится в сообщении.

    Напомним, в пятницу в Киеве было ограничено движение транспорта по ряду улиц из-за репетиций парада ко Дню Независимости.

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