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    Киев

    В центре Киева на два дня перекроют движение транспорта

    (обновлено: )14
    В четверг, 27 июля, будет проходить молебен на Владимирской горке и крестный ход к Киево-Печерской лавре. В этот день движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 16:30.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В Киеве из-за мероприятий в честь Дня крещения Киевской Руси на два дня перекроют движение транспорта по нескольким центральным улицам, говорится в распоряжении КГГА.

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    Сообщается, что в четверг, 27 июля, будет проходить молебен на Владимирской горке и крестный ход к Киево-Печерской лавре. В этот день движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 16:30 по улице Грушевского (от улицы Шелковичной до Европейской площади), на Европейской площади, на Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площади), на улице Трехсвятительской, на улице Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади), на Парковой дороге (от Европейской площади к аллее Героев Крут).

    В пятницу, 28 июля, в столице также состоится крестный ход от Владимирского собора к Владимирской горке. Движение транспорта в этот день будет перекрыто с 12:00 до 13:30 на бульваре Тараса Шевченко (от дома №14 до дома №20), на улице Владимирской (от дома №56 до Софийской площади), на Владимирском спуске (от Софийской до Михайловской площади).

    Маршруты общественного транспорта на это время будут изменены.

    Как сообщалось ранее, в Киеве на улице Борщаговской Соломенского района с 25 июля до 21 октября предусмотрено частичное ограничение движения на двух полосах дорожного полотна и тротуаров на участке от дома №2-б к дому №8 в связи с реконструкцией аварийного канализационного коллектора.

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