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    В одесском транспорте женщина колет пассажиров ножницами

    (обновлено: )41310
    По информации одесских СМИ, женщина держит в руках маникюрные ножницы и колет ими пассажиров, которые случайно к ней приближаются.
    Женщина, которая колет людей маникюрными ножницами
    od.vgorode.ua

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В общественном транспорте Одессе замечена женщина, которая колет пассажиров маникюрными ножницами.

    По информации издания Одесса. Вгороде, женщина колет людей, которые случайно к ней прислоняются.

    od.vgorode.ua
    Женщина, которая колет людей маникюрными ножницами

    Фото из одесского трамвая №7, который едет к морю, выложили очевидцы. По их словам, всю дорогу женщина держит в руке маникюрные ножницы острием к проходу между сидениями и колет ими тех, кто нечаянно облокачивается на нее. Снимок сделан в 9 утра, когда транспорт переполнен и в нем много детей, которых везут на море.

    Ранее сообщалось, что в ДТП в Одесской области погибла спецкорреспондент интернет-издания "Страна.ua" Стася (Анастасия) Рафал.

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