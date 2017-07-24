В одесском транспорте женщина колет пассажиров ножницами

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В общественном транспорте Одессе замечена женщина, которая колет пассажиров маникюрными ножницами.

По информации издания Одесса. Вгороде, женщина колет людей, которые случайно к ней прислоняются.

od.vgorode.ua Женщина, которая колет людей маникюрными ножницами

Фото из одесского трамвая №7, который едет к морю, выложили очевидцы. По их словам, всю дорогу женщина держит в руке маникюрные ножницы острием к проходу между сидениями и колет ими тех, кто нечаянно облокачивается на нее. Снимок сделан в 9 утра, когда транспорт переполнен и в нем много детей, которых везут на море.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Одесской области погибла спецкорреспондент интернет-издания "Страна.ua" Стася (Анастасия) Рафал.