В Киеве полицейский въехал в припаркованный Mercedes

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Утром в пятницу в Киеве полицейский на служебном авто Toyota Prius врезался в припаркованное авто, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Авария произошла примерно в 6:00 на улице Ямской. Автомобиль правоохранителей въехал в припаркованный Mercedes. Обошлось без серьезных травм.

Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook ДТП с участием полицейской машины в Киеве

"Причины аварии выясняются. Скорее всего, причиной ДТП стал сон", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель BMW сбил мотоциклистку и сбежал с места аварии, забыв в салоне удостоверение сотрудника СБУ.