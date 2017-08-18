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    Киев

    В Киеве полицейский въехал в припаркованный Mercedes

    (обновлено: )5310
    Сотрудник полиции въехал на служебном автомобиле в припаркованный Mercedes. Обошлось без жертв. По предварительным данным, причиной Дорожно-транспортного происшествия стал сон.
    ДТП с участием полицейской машины в Киеве
    Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Утром в пятницу в Киеве полицейский на служебном авто Toyota Prius врезался в припаркованное авто, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

    Авария произошла примерно в 6:00 на улице Ямской. Автомобиль правоохранителей въехал в припаркованный Mercedes. Обошлось без серьезных травм.

    Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook
    ДТП с участием полицейской машины в Киеве

    "Причины аварии выясняются. Скорее всего, причиной ДТП стал сон", – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Одессе водитель BMW сбил мотоциклистку и сбежал с места аварии, забыв в салоне удостоверение сотрудника СБУ.

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