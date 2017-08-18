Угроза канадца выпрыгнуть из отеля в Киеве с точки зрения психиатра

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В четверг, 17 августа, в Киеве мужчина взобрался на козырек 3-го этажа гостиницы "Крещатик" и угрожал оттуда спрыгнуть. На место выехала полиция и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Начались переговоры. Через некоторое время мужчина потребовал встречи с консулом России.

Переговоры продолжались ещё несколько часов. В результате Тимур Кириллов спустился в фойе гостиницы, расплатился за номер и вышел к журналистам, пытаясь объяснить, что подвигло его на такой шаг. Гражданин Канады, уроженец Донецкой области, в последнее время испытывал много стресса.

По его словам, родители живут в Донецке и он за них переживает. В США и Канаде у него проблемы с бизнесом и в последнее время он чувствует слежку. Он также недоволен результатами революции достоинства и тем, что за дня в Киеве ему не смогли помочь ни полиция, ни Министерство иностранных дел. В какой помощи нуждался мужчина, выяснить не удалось.

Возможные нервные расстройства в результате событий в мире прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы президент Киевской ассоциации психотерапии, врач-психотерапевт, гипнотерапевт, психиатр высшей категории Алексей Шевцов.

С точки зрения психиатрии какую бы вы могли дать оценку мужчине, который хотел выпрыгнуть?

— На первый взгляд это, конечно, желание привлечь к себе внимание и, собственно говоря, когда он вышел к журналистам, именно это подтвердило. В меньшей степени здесь можно предположить какое-то тяжелое заболевание психическое. Но с моей точки зрения, вряд ли. Скорее всего, это технология привлечения внимания, потому что он находится в страхе. Бизнес любой владелец свой бережет, соответственно. Поэтому он решил вот так. Канадское гражданство ему не помогло и он, соответственно, решил продемонстрировать в Украине, в центре города.

facebook.com/protoierey.maksym Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева

Какой должна быть сила стресса, чтобы заставить человека совершить опасные смертельные поступки?

— Должна быть максимальная сила стресса. Это должна быть такая молниеносная депрессия, когда человек заканчивает жизнь самоубийством. Но он явно этого не собирался делать. Это просто был, скажем, перебор, передозировка социального стресса, именно социального.

Какие бывают степени стресса? Можно ли их разграничить и с чем они граничат?

— Стресс бывает, скажем на бытовом языке, полезный, когда он стимулирует, дает какой-то драйв. Человек, наоборот, мобилизуется и все делает правильно. И стресс бывает вредный. Его называют еще дистресс, двойной стресс. Соответственно, этот стресс человека деморализует, у него подкашиваются руки, ноги. Он испытывает неприятные ощущения в теле и, собственно, он готов уже найти другие действия вплоть до суицида. Потому что он не видит другого способа выйти из этой ситуации. Сейчас в нашей стране люди испытывают, в основном, состояние, близкое к дистрессу, потому что те факторы, которые на них действуют социальные, люди не могут их как-то превозмочь, решить, как-то облегчить своими силами. Поэтому они боятся больше, чем, скажем, год три-пять назад.

Вы считаете, что украинское общество находится в состоянии стресса?

— Да, однозначно. Стресс в переводе на русский означает напряжение. Люди находятся в состоянии хронического напряжения уже несколько лет.

К чему может привести состояние постоянного, хронического стресса?

— Здесь такие ветки. Первая ветка — человек начинает болеть, так называемые психосоматические заболевания в виде сосудистой дистонии, гипертонии, сахарный диабет, патология щитовидной железы, гастрит, язвы, запоры, геморрой — это одна ветка. Они находятся под наблюдением врачей соматического профиля, которые их не могут вылечить годами, десятилетиями. Вторая ветка — это различные зависимости. Люди подсаживаются на алкоголь, наркотики. Игроманами становятся или бесконечно едят. У них лишний вес или у кого побольше денег, они шопоголизмом занимаются. По магазинам ходят или меняют квартиры. Делают ремонты, уезжают в другие страны, но там все равно легче им не становится. Вот такие направления.

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Какие страхи существуют в обществе постоянно?

— Их огромное количество. Базовое состояние, которое есть у украинцев — это тревога, которая не проходит. Она ощущается внутри груди и человек с этой тревогой ложится спать, с этой тревогой он и просыпается, а уже на базе тревоги, скажем, я эти страхи вам назову: страх бедности очень часто у огромного количества украинцев, страх сойти с ума или страх одиночества. Потому что проблемы в отношениях, но у кого-то, кто среди коллег и тех, кто в больших аудиториях общается, страх публичных выступлений. У многих людей страх чем-то заболеть или чем-то заразится, или заболеть какой-то раковой опухолью, инсультом, инфарктом, страх за детей, страх, что заболеет ребенок или умрет ребенок. Но базовый страх всегда — это страх смерти. Человек либо может осознавать, может не осознавать, но сейчас уровень стресса в Украине настолько высок, что большинство людей осознают даже свой страх смерти. Это угроза довольно-таки огромная.

facebook.com/mykhailo.omelian Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева

Какие страхи общественность в целом приобретает после совершения терактов или проведения АТО, например?

— Если, скажем, это теракты, то это просто страх выйти на улицу и страх такой беззащитности, что правоохранительные органы, какие-то другие службы — МЧС, они просто не смогут защитить.

Есть ли страхи, надуманные людьми?

— Все эти страхи, которые я назвал — бедность, одиночество, они все надуманны. Они называются гипертрофированными. Страх на самом деле у человека обусловлен инстинктом самосохранения. Он должен срабатывать в реально опасной для человека ситуации, для его жизни или здоровья. А все остальное — это все надуманно.

Какую роль играют СМИ в формировании страхов и играют ли?

— Они, конечно, играют роль. Если, например, вы по радио произносите слово страх или это мы слышим в исполнении дикторов телевизионных, то у человека сразу все екает внутри, все опускается, он думает, что коснётся и меня. Конечно, в СМИ нельзя это не обсуждать, потому что такие очень серьезные события в социуме. Надо людей как-то от этого уберечь, застраховать и дать им информацию. Но так срабатывают СМИ, потому что есть такая поговорка все, что написано пером, не вырубишь топором, а СМИ это касается напрямую. То, что показали по телевизору, сказали по радио — это точно правда. Баба Маня сказала у подъезда — это, может, еще бабушка надвое сказала. А если сказали вы по радио — это точно правда и этого нужно боятся.

Свое мнение о страхе, связанном с событиями, которые происходят в Украине и мире, выразили также радиослушатели Голоса Столицы.

Татьяна, Бровары: Страхи надуманные и для меня, например, главный страх — это страх за детей. И я думаю, что для всех, у кого есть дети, это главный страх. По поводу остальных страхов, говорят, если ситуацию нельзя изменить, надо изменить свое отношение. Вот человеку надо просто аутотренингом тренировать свое прохладное отношение к возможным страхам, самому с этим бороться и тогда будет больше оптимизма.

Олена: Я боюсь за те, щоб наш народ знову не вибрав цього президента, який у нас на сьогоднішній день і ті партії, які в більшості у ВР. Я боюсь, щоб народ знову за них не голосував.

Петр Григорьевич, Киев: Чего я больше всего боюсь? Это то, что мне придут и скажут: "Вот мы решили вернуть ваши вклады в Ощадкассу СССР, которые мы забрали у вас. Это будет конец света, переворот всего и поэтому мне это очень страшно. А что касается сейчас, я смотрю — защитники Виктора Януковича один за одним уходят и прочее. Но, я думаю, что если они останутся, они просто выпрыгнут. Скажут, что они выпрыгнули с пятого этажа или с крыши, или еще что-нибудь, потому что то, что они узнают и как дальше действовать — единственное, что просто убежать оттуда. Я их отлично понимаю.

Елена, Киев: Сейчас меня лишили жизненно необходимых препаратов, поэтому я очень боюсь остаться без лекарства и этот страх у меня перерос в ненависть к этой власти. И еще я боюсь толпы большой. Дарование из Минздрава не внесло препараты. Есть такое заболевание несахарный диабет и есть препарат "Уропрес". Так вот, дарование из Минздрава просто не внесло этот препарат, жизненно необходимый как бесплатное обеспечение. Презервативы внесли, а этот не внесли.

Людмила, Киев: После смерти сына уже ничего не боюсь. Немножечко бы возраст сбавить, пошла бы в бой за нашу родину и за все остальное. За справедливость надо бороться.

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