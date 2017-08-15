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    Киев

    В двух районах Киева и Жулянах перекроют воду

    (обновлено: )36
    Из-за ремонтных работ ряд домов в Шевченковском и Святошинском районах Киева, а также жители поселка Жуляны останутся без воды во вторник.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Из-за ремонтных работ 15 августа и в ночь на 16 августа в Киеве ограничат водоснабжение домов в Шевченковском, Святошинском районах, а также поселке Жуляны, сообщается на сайте компании "Киевводоканал".

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    В частности, в Шевченковском районе с 22:00 15 августа до 7:00 16 августа будет проводиться замена арматуры диаметром 100, 150, 200 и 300 мм на ул. Глыбочицкой.

    В связи с этим будет прекращено водоснабжение ряда жилых домов:

    на ул. Глыбочицкой — №№ 67, 71, 48-52, 58, 101, 103;

    на ул. Петровской — №№ 23-А, 23-В, 15, 29, 30, 12, 10.

    С 9:00 до 23:30 15 августа в связи с работами на углу ул. Победы и ул. Александровской в Святошинском районе без воды останутся дома:

    на просп. Победы — №№ 75/2, 77-А, 77/1;

    на ул. Стрыйской — № 12/3;

    на ул. Чистяковской, №1-А (детский сад).

    С 8:45 до 19:00 15 августа во время санации водопровода диаметром 300 мм в поселке Жуляны водоснабжение ограничат:

    в частных домах №№ 74-124 и №№ 63-101 на ул. Шевченко;

    на всей ул. Рабочей.

    "Киевводоканал" напоминает о необходимости заранее запастись водой.

    Как сообщалось ранее, с 26 июля в Киеве изменились тарифы на горячую воду и отопление: цена на горячее водоснабжение выросла, а на отопление — несколько уменьшилась для тех, у кого установлены счетчики.

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