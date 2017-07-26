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    Два района Киева останутся без воды из-за ремонта

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    В четверг, 27 июля, без воды останутся ряд домов Шевченковского района, на будущий день, 28 июля, без водоснабжения останется Дарницкий район.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В Киеве из-за ремонтных работ 27 июля будет ограничено водоснабжение ряда домов в Шевченковском районе, 28-29 июля — в Дарницком районе, сообщили в ОАО "АК "Киевводоканал".

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    Сообщается, что в Шевченковском районе 27 июля с 10:00 до 18:00 проведут врезку арматуры диаметром 100, 150 и 300 мм на ул. Платона Майбороды. В связи с этим будет прекращено водоснабжение трех домов: № 23, № 25 и № 25-А, а также корпуса № 3 Института нейрохирургии.

    В Дарницком районе с 21:00 28 июля до 9:00 29 июля планируется замена арматуры диаметром 150 и 200 мм на углу улиц Драгоманова и Ахматовой. Поэтому будет прекращено водоснабжение 11 жилых домов и нескольких зданий другого назначения.

    На ул. Ахматовой без воды останутся дома № 13, 13-А, 13-Г, 17, 19, 21, 23 и 25, здания № 13-Б, № 15, № 27. На просп. Григоренко — дома № 19-А, № 19, № 21, детский сад (№ 21-А), школа (№ 21-Б) и лицей (№ 21-В).

    Как сообщалось ранее, в течение 25-27 июля специалисты ОАО "АК "Киевводоканал" собирались проводить замену арматуры в сетях водоснабжения, в связи с чем в некоторых домах Подольского, Соломенского и Оболонского районов ограничено холодное водоснабжение.

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