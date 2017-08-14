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    Общество

    "Определенное взаимопонимание". Киев возобновил подачу воды в ЛНР

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    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Подконтрольный Киеву Петровский водозабор возобновил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного унитарного предприятия "Лугансквода".

    Ранее в нескольких населенных пунктах ЛНР был введен режим ЧС территориального и местного значения в связи с проблемами с водоснабжением в самопровозглашенной республике. По данным ведомства, централизованное водоснабжение в населенных пунктах с ЧС Славяносербского района отсутствовало в связи с прекращением подачи воды с подконтрольной Киеву Петровской насосной станции. Полпред ЛНР Владислав Дейнего заявил 20 июля журналистам о погашении части долга за воду, которая поступает с подконтрольной киевским властям территории.

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    "После, практически, полугодового перерыва, в результате достижения определенного взаимопонимания с украинской стороной, была возобновлена подача воды по Петровскому водоводу", — сообщили в пресс-службе предприятия.

    По данным организации, в настоящее время по Петровскому водоводу вода поступает в ряд населенных пунктов Славяносербского района, в которых ранее был объявлен режим ЧС.

    Подача воды по Петровскому водоводу была прекращена 6 марта 2017 года. Вода в указанные населенные пункты доставлялась в автоцистернах, сообщили в ЛНР.

    Ранее три подконтрольных Киеву населенных пункта у линии соприкосновения в Донбассе подключили к электроснабжению после того, как они более года оставались без света из-за обстрелов.

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