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    Киев

    Шесть районов Киева остались без горячей воды

    (обновлено: )31
    Без горячей воды в августе останутся ряд домов в Шевченковском, Дарницком, Деснянском, Оболонском, Соломенском и Днепровском районах Киева.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. "Киевэнерго" с 8 августа отключил от горячего водоснабжения ряд домов в Шевченковском, Дарницком, Деснянском, Оболонском, Соломенском и Днепровском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Такое положение дел продлится до 23 августа.

    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики
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    Как сообщила пресс-служба компании, с 8 по 15 августа горячее водоснабжение временно прекращено для 868 жилых домов, 15 лечебных учреждений, 40 школ, 223 ведомств в Деснянском районе, для 492 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 23 школ, 156 ведомств в Днепровском районе, для 158 жилых домов, 9 лечебных учреждений, 5 школ, 152 ведомств в Шевченковском районе, 1 школы, 2 ведомств в Соломенском районе.

    С 8 по 22 августа в результате гидравлических испытаний горячее водоснабжение временно прекращено для 377 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 18 детских садов, 15 школ, 189 ведомств в Соломенском районе, для 639 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 51 детского сада, 32 школ, 233 ведомств в Оболонском районе.

    С 9 по 23 августа горячее водоснабжение временно прекращено для 266 жилых домов, 10 школ, 95 ведомств в Дарницком районе.

    Напомним, в понедельник и вторник водоснабжение ряда домов Печерского, Подольского, Шевченковского, Соломенского и Голосеевского районов было ограничено из-за ремонтных работ.

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