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    Фотоленты

    Эхо сильной засухи: 1,5 млн жителей Рима рискуют остаться без воды

    (обновлено: )15
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP
    Проблемы с питьевой водой в Италии
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP

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    Около 1,5 миллиона жителей Рима рискуют остаться без пресной воды в результате решения властей столичной области Лацио, которые из-за сильной засухи ввели временный запрет на забор воды из озера Браччано.

    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк
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    Это беспрецедентное решение вступит в силу 28 июля. Причиной его принятия стала чрезвычайная ситуация, вызванная сильнейшей жарой, которая установилась на Апеннинах с самого начала лета. Климатологи отмечают, что минувший июнь стал самым жарким за всю почти 200-летнюю историю метеонаблюдений, если не считать аномально высоких температур июня 2003 года. В июле температуры во многих районах центральной и южной Италии вплотную подобрались к историческим максимумам, что привело к сильным лесным пожарам и резкому обмелению ряда водоемов.

    По мнению экспертов, решение властей Лацио может привести к тому, что около 1,5 миллиона жителей Вечного города могут остаться без воды. В этой ситуации в итальянской столице, по всей видимости, придется ввести строгие меры по рационализации потребления воды.

    Однако руководство компании Acea, которая занимается водоснабжением Рима, считает решение руководства Лацио "ненормальным, незаконным и, главное, абсолютно бесполезным с точки зрения защиты озера Браччано". 

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    Серьезную озабоченность сложившейся ситуацией выразила мэр Рима Вирджиния Раджи. Она призвала власти Лацио и руководство компании Acea прийти к согласованному решению и "сделать все возможное для обеспечения водой граждан, больниц, пожарной службы, учреждений торговли".

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