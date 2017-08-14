наверх
14.08.201713:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Назначены даты репетиции киевского парада ко Дню Независимости

    (обновлено: )2101
    По данным столичной мэрии, репетиции военного парада пройдут 16, 18 и 22 августа. Мэрия распорядилась обеспечить запрет движения транспортных средств на время проведения тренировки и парада.
    Репетиция парада ко Дню независимости Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Три репетиции военного парада по случаю Дня Независимости пройдут на центральной улице Киева, Крещатике, 16, 18 и 22 августа, говорится в обнародованном на сайте столичной мэрии распоряжении.

    Читайте также: Парад в День Независимости Украины. Подробности от организатора

    "Обеспечить запрет движения транспортных средств на время проведения тренировки и парада войск с прохождением в пешем порядке на улице Крещатик 16, 18 и 22 августа", — говорится в распоряжении.

    Репетиция военного парада ко Дню Независимости с высоты птичьего полета. Видео
    Генеральный штаб ВСУ/Youtbe
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости с высоты птичьего полета

    День Независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа в честь принятия акта провозглашения независимости страны, что принято считать датой образования современного украинского государства. В этом году план проведения праздника насчитывает более полутора десятков мероприятий, в частности, создание различных медийных, образовательных, культурных проектов, встреч и дипломатических приемов. Также торжества предусматривают проведение в Киеве военного парада.

    Ранее сообщалось, что в этом году впервые вместе с украинскими военными в параде будут участвовать военные из других стран. По словам министра обороны Украины Степана Полторака, этом году в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи принимали участие в АТО. Также в ходе парада будут продемонстрированы более 70 единиц военной техники, 25 из которых будут абсолютно новыми. Участие в параде в Киеве своих военных также подтвердили шесть иностранных государств, среди которых, в частности, страны-члены НАТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пентагон
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС