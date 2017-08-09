Репетиция военного парада ко Дню Независимости с высоты птичьего полета

Как накануне сообщалось на сайте Минобороны Украины, более 4 тысяч военных 8 августа приняли участие в репетиции парада ко Дню независимости Украины, репетиция проходила на территории аэродрома государственного авиационного завода "Авиант" в Киеве.

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По словам министра обороны Украины Степана Полторака, в этом году в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи принимали участие в АТО. Также в ходе парада будут продемонстрированы более 70 единиц военной техники, 25 из которых будут абсолютно новыми.

Ранее сообщалось, что в параде примут участие иностранные военнослужащие.