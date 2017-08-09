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    Репетиция военного парада ко Дню Независимости с высоты птичьего полета

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    На канале Генштаба Вооруженных сил Украины в Youtube появилось видео репетиции парада ко Дню Независимости Украины, снятое с высоты птичьего полета.
    Генеральный штаб ВСУ/Youtbe

    Как накануне сообщалось на сайте Минобороны Украины, более 4 тысяч военных 8 августа приняли участие в репетиции парада ко Дню независимости Украины, репетиция проходила на территории аэродрома государственного авиационного завода "Авиант" в Киеве. 

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    По словам министра обороны Украины Степана Полторака, в этом году в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи принимали участие в АТО. Также в ходе парада будут продемонстрированы более 70 единиц военной техники, 25 из которых будут абсолютно новыми. 

    Ранее сообщалось, что в параде примут участие иностранные военнослужащие.

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