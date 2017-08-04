День Независимости Украины: в военном параде примут участие иностранцы

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В военном параде в Киеве 24 августа по случаю Дня Независимости Украины примут участие иностранцы, сообщил министр обороны Степан Полторак.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня Независимости, торжества предусматривают проведение в Киеве военного парада.

"В этом году много наших партнеров проявили желание принимать участие в праздновании Дня независимости Украины. Рядом с нами будут находиться представители вооруженных сил стран альянса и наших партнеров, с которыми мы сотрудничаем, обучаемся и которые помогают нам проводить реформу вооруженных сил, министерства обороны… Я думаю, до 10 стран будут принимать участие. Страны Балтии, Грузия (будут участвовать – ред.). Согласие уже дали шесть стран", — заявил Полторак во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, в этом году в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, их них более тысячи принимали участие в военной операции в Донбассе. Также в ходе парада будут продемонстрированы более 70 единиц военной техники, 25 из которых будут абсолютно новой.

День Независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа в честь принятия акта провозглашения независимости страны, что принято считать датой образования современного украинского государства.

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