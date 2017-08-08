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    Общество

    В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости

    (обновлено: )8
    Репетиция парада ко Дню независимости Украины проходила на территории аэродрома государственного авиационного завода "Авиант" в Киеве.
    В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости
    mil.gov.ua

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 8 августа, более 4 тысяч военных приняли участие в репетиции парада ко Дню независимости Украины.

    Как сообщается на сайте Минобороны Украины, репетиция проходила на территории аэродрома государственного авиационного завода "Авиант" в Киеве.

    mil.gov.ua
    В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости

    "В тренировках принимали участие более четырех тысяч военных. Личный состав 21 парадного расчета доводил до совершенства движения и до автоматизма отрабатывал свои действия", — говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

    mil.gov.ua
    В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости

    По словам министра обороны Украины Степана Полторака, в этом году в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи принимали участие в военной операции в Донбассе. Также в ходе парада будут продемонстрированы более 70 единиц военной техники, 25 из которых будут абсолютно новыми. 

    mil.gov.ua
    В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости
    mil.gov.ua
    В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости

    Как сообщалось ранее, в военном параде в Киеве 24 августа по случаю Дня Независимости Украины примут участие иностранцы.

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