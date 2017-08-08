КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 8 августа, более 4 тысяч военных приняли участие в репетиции парада ко Дню независимости Украины.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, репетиция проходила на территории аэродрома государственного авиационного завода "Авиант" в Киеве.

mil.gov.ua В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости

"В тренировках принимали участие более четырех тысяч военных. Личный состав 21 парадного расчета доводил до совершенства движения и до автоматизма отрабатывал свои действия", — говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

mil.gov.ua В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, в этом году в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи принимали участие в военной операции в Донбассе. Также в ходе парада будут продемонстрированы более 70 единиц военной техники, 25 из которых будут абсолютно новыми.

mil.gov.ua В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости

mil.gov.ua В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости

Как сообщалось ранее, в военном параде в Киеве 24 августа по случаю Дня Независимости Украины примут участие иностранцы.