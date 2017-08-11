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    В КГГА сообщили о вредных примесях в воздухе над Киевом

    Тема:

    Аномальная жара в Украине (33)

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    В Киевгоргосадминистрации сообщили, что в столице наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
    Смог в Киеве. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В Киевской городской государственной администрации (КГГА) предупреждают о вероятности возникновения метеорологической дымки в столице.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "По состоянию на 10 августа в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке)", — говорится в сообщении пресс-службы КГГА. 

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    По данным Гидрометцентра, жаркая погода и уровень загрязнения сохранятся в Киеве до конца этой недели.

    В КГГА также отмечают, что 9-10 августа превышение максимальных значений ПДК (предельно допустимая концентрация) оксида углерода составит 1– 2.6 в районах Бессарабской площади, Демеевской площади, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко в Киеве.

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