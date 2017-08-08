Ученые сделали шокирующее заявление об аномальной жаре

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Международная группа экспертов сообщила, что, согласно результатам исследования, ближе к концу текущего столетия число жертв аномальной жары может вырасти до 150 000 человек в год.

Отметим, что сейчас эта цифра составляет 3 тысячи человек в год.

Как считают ученые, если не принимать экстренные меры по сдерживанию роста температур, к 2100 году примерно 350 000 000 жителей Европы станут заложниками опасных для жизни и здоровья климатических условий.

Отмечается, что 99% смертей от аномальной погоды будут связаны с жарой.

Данный прогноз был сделан на основании наблюдений за 30-летний период — с 1981 по 2010 год. Специалисты сравнили эти данные с прогнозами увеличения числа жителей Земли и миграции населения, а также с предположениями о будущих погодных условиях, включающих аномальную жару, засухи, лесные пожары, наводнения и бури.

В ситуации дальнейшего повышения средней температуры планеты, даже увеличение этого параметра на два градуса, показатель смертности от жары взметнется вверх на 5400%, от наводнений — на 3780%, от лесных пожаров — на 138%, а от ураганов — на 20%.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в Киеве практически всю ночь шел дождь, но днем ожидается теплая погода и переменная облачность. Так, по данным центра, днем в столице осадков не будет. Температура воздуха до +23…+25 градусов.