Это смертельная война: жара в Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Опасная жара

В этом году лето испытывает украинцев на прочность своими перепадами. После похолодания и ливней, Украину накрыла африканская жара. Раскаленный воздух, по данным метеорологов, приходит из Сахары. Врачи советуют пить больше воды, прятаться от солнца и снизить активность.

Синоптики прогнозируют в четверг, 3 августа, до +33…+37 градусов. Сильная жара ожидается в 12 областях Украины: Черниговской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Лето в Киеве

По Киеву и области также ожидается +35-37 градусов в течение всего дня.

Такая же температура по прогнозу сохранится и до конца недели. Лишь в воскресенье днем пройдет дождь с грозой, но столбик термометра не опустится.

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В то же время киевлян предупреждают: такая жара опасна для здоровья. Из-за высокой температуры концентрация загрязняющих веществ в воздухе, особенно в районе магистралей и скопления транспорта, превышена в 4–6 раз. Об этом рассказал руководитель главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Сейчас на больших автомагистралях днем регистрируется превышение в четыре-шесть раз концентрации загрязняющих веществ воздуха — пыли, серы, углерода, азота и формальдегидов", — цитируют его "Вести".

По словам Рубана, наибольшая концентрация диоксида серы — на пр-те Победы, ул. Каунасской и Довжненко, а формальдегидов — на ул. Довженко, Оболонском пр-те, Бессарабской и Демеевской пл., бул. Леси Украинки. Больше всего диоксидов азота и пыли обнаружили на Бессарабской пл., пр-те Победы, ул. Довженко и Каунасской.

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Самая высокая концетрация оксида углерода — на Демеевской пл., пр-тах Оболонском и Победы.

Рубан подчеркивает, что вблизи трасс не рекомендуется находиться детям, старикам и людям с хроническими заболеваниями.

Спасатели бьют тревогу

Тем временем, бьют тревогу и спасатели. Как объясняют в ГСЧС, наступила самая высокая пожарная опасность 4 и 5-го класса в лесах, степных и торфяных окрестностях. В сухую, жаркую и ветреную погоду пожары распространяются со скоростью 25-30 километров в час.

Среди самых жарких регионов — Запорожская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Винницкая, Полтавская области.

Первые смерти и волна инсультов

Как всегда, больше всего от такой погоды страдают дети и пожилые люди, ведь жара – это дополнительные нагрузки на сердце и сосуды.

В Херсоне жара уже вызвала волну инсультов. При этом среди тех, кто оказался в больнице, даже молодые люди в возрасте 27-30 лет.

Так, за последние несколько дней количество обращений с инсультом возросло до 8 человек в день. Тогда как в прохладную погоду, с инсультом в медучреждение обращалось 2-3 человека.

Глaвврaч больницы Aллa Мaлицкaя напомнила, что медицинские рекомендaции для людей, предрaсположенных к сердечно-сосудистым недугaм, достaточно просты: вовремя принимaть лекaрствa, долго не быть под солнцем и пить побольше воды.

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Из-за жары в Украине уже произошел и первый летальный случай.

В Луцке пожилой женщине стало плохо в троллейбусе. Пассажиры рассказали, что в троллейбусе №15 женщина в возрасте 60 лет стало плохо и она упала на пол. Спасти ее не удалось.

Однако "парилки" в общественном транспорте вряд ли удастся избежать. Как сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса", кондиционерами оборудован только новый подвижной состав.

"Старый транспорт, к сожалению, оборудовать кондиционерами не представляется возможным, это будет слишком дорого", — говорят в пресс-службе предприятия.

По материалам из открытых источников интернет