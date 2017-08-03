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    Это смертельная война: жара в Украине

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    Украина: жара наступает (145)

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    Похоже, лето испытывает украинцев на прочность. После похолодания и ливней, Украину накрыла африканская жара, которая продлится минимум до конца недели. В Херсоне жара уже вызвала волну инсультов, а в Луцке - первый летальный случай.
    Лето в Украине
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Опасная жара

    В этом году лето испытывает украинцев на прочность своими перепадами. После похолодания и ливней, Украину накрыла африканская жара. Раскаленный воздух, по данным метеорологов, приходит из Сахары. Врачи советуют пить больше воды, прятаться от солнца и снизить активность.

    Синоптики прогнозируют в четверг, 3 августа, до +33…+37 градусов. Сильная жара ожидается в 12 областях Украины: Черниговской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях.

    По Киеву и области также ожидается +35-37 градусов в течение всего дня.

    Такая же температура по прогнозу сохранится и до конца недели. Лишь в воскресенье днем пройдет дождь с грозой, но столбик термометра не опустится.

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    В то же время киевлян предупреждают: такая жара опасна для здоровья. Из-за высокой температуры концентрация загрязняющих веществ в воздухе, особенно в районе магистралей и скопления транспорта, превышена в 4–6 раз. Об этом рассказал руководитель главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

    "Сейчас на больших автомагистралях днем регистрируется превышение в четыре-шесть раз концентрации загрязняющих веществ воздуха — пыли, серы, углерода, азота и формальдегидов", — цитируют его "Вести". 

    По словам Рубана, наибольшая концентрация диоксида серы — на пр-те Победы, ул. Каунасской и Довжненко, а формальдегидов — на ул. Довженко, Оболонском пр-те, Бессарабской и Демеевской пл., бул. Леси Украинки. Больше всего диоксидов азота и пыли обнаружили на Бессарабской пл., пр-те Победы, ул. Довженко и Каунасской.

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    Самая высокая концетрация оксида углерода — на Демеевской пл., пр-тах Оболонском и Победы.

    Рубан подчеркивает, что вблизи трасс не рекомендуется находиться детям, старикам и людям с хроническими заболеваниями.

    Как спасаются от жары животные в зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua
    Почти как в Сахаре. Как спасаются от жары животные в зоопарке Киева

    Спасатели бьют тревогу

    Тем временем, бьют тревогу и спасатели. Как объясняют в ГСЧС, наступила самая высокая пожарная опасность 4 и 5-го класса в лесах, степных и торфяных окрестностях. В сухую, жаркую и ветреную погоду пожары распространяются со скоростью 25-30 километров в час. 

    Среди самых жарких регионов — Запорожская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Винницкая, Полтавская области.

    Первые смерти и волна инсультов

    Как всегда, больше всего от такой погоды страдают дети и пожилые люди, ведь жара – это дополнительные нагрузки на сердце и сосуды.

    В Херсоне жара уже вызвала волну инсультов. При этом среди тех, кто оказался в больнице, даже молодые люди в возрасте 27-30 лет. 

    Так, за последние несколько дней количество обращений с инсультом возросло до 8 человек в день. Тогда как в прохладную погоду, с инсультом в медучреждение обращалось 2-3 человека.

    Глaвврaч больницы Aллa Мaлицкaя напомнила, что медицинские рекомендaции для людей, предрaсположенных к сердечно-сосудистым недугaм, достaточно просты: вовремя принимaть лекaрствa, долго не быть под солнцем и пить побольше воды.

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    Из-за жары в Украине уже произошел и первый летальный случай.

    В Луцке пожилой женщине стало плохо в троллейбусе. Пассажиры рассказали, что в троллейбусе №15 женщина в возрасте 60 лет стало плохо и она упала на пол. Спасти ее не удалось.

    Однако "парилки" в общественном транспорте вряд ли удастся избежать. Как сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса", кондиционерами оборудован только новый подвижной состав.

    "Старый транспорт, к сожалению, оборудовать кондиционерами  не представляется возможным, это  будет слишком дорого", — говорят  в пресс-службе предприятия.

    По материалам из открытых источников интернет

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