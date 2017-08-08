Власти Киева рассказали, что чаще всего теряют в столице

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. С начала работы онлайн-проекта "Бюро находок" киевлянам были возвращены паспорта, дроны и попугай, сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что операторами зарегистрировано более 150 обращений от столичных жителей о найденных или потерянных вещах, из них 107 об утраченных и 44 о найденных вещах.

Преимущественно киевляне обращаются о утере документов, таких как "Карточка киевлянина", паспорт, водительские и пенсионные удостоверения, дипломы и тому подобное. Также поступали звонки о потерянных кошельках, мобильных телефонов и обручальных кольцах.

Наиболее интересной стала находка попугая, о потере которого сообщила его хозяйка. Также среди объявлений о потере регистрировали дроны, велосипеды, запчасти от моторной лодки, ксерокопии рецептов.

Напомним, в январе на базе телефонной линии 1551 КГГА создала онлайн-сервис "Бюро находок".