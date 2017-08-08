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    Покушение на родственников: в Киеве мужчина стрелял в отца

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    Конфликт произошел дома, во время которого сын взял ружье и выстрелил 67-летнему отцу в грудь. Открыто уголовное дело. Стрелявшему грозит до 8 лет тюрьмы.
    В Киеве мужчина стрелял в отца
    ГУ Нацполиции в Киеве

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Киеве задержали мужчину, который стрелял в отца. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Киева.

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    "От врача поступило сообщение о госпитализации в больницу 67-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Позже выяснилось, что к событию причастен сын потерпевшего. Мужчина рассказал правоохранителям, что дома у него возник с отцом конфликт, во время которого он схватил ружье и выстрелил в родственника. Оружие злоумышленник выбросил в озеро возле дома", — говорится в сообщении.

    По данному факту открыто уголовное производство. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина до смерти забил свою мать.

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