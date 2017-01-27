В Киеве заработал онлайн-сервис "Бюро находок"

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. На базе телефонной линии 1551 КГГА создала онлайн-сервис "Бюро находок", сообщил руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко.

"Чтобы отыскать потерянные или вернуть найденные вещи, владельцам жители столицы могут обратиться в "Контактный центр города Киева 1551". Сообщения о потерянной или найденной вещи будут приниматься круглосуточно по телефону горячей линии 1551 и будут обработаны с помощью онлайн-сервиса "Бюро находок", – сообщил чиновник.

Обращаться в "Бюро находок" можно круглосуточно, отметил Бондаренко.

Ранее Бондаренко сообщил, что в связи с завершением в 2017 году действия соглашения с энергоснабжающей компанией "Киевэнерго" столичные власти сейчас изучают возможные варианты дальнейшего управления тепловыми активами столицы и планируют определиться с этим вопросом к ноябрю.