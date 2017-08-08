В центре Киева едва не подорвали больницу. Полиция сообщила подробности

Национальная полиция Украины

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Мужчина угрожал подорвать больницу в центре столицы из-за обвинений в краже мобильного телефона, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Киеве мужчина ворвался в Клиническую больницу №12 в Печерском районе и угрожал подорвать медучреждение.

По данным полиции, около 22 часов накануне поступило сообщение от пациентки больницы о том, что у нее пропал мобильный телефон. В краже она подозревала сына своей соседки по палате.

Национальная полиция Украины Полиция в больнице №12 на Печерске в Киеве

"На место для выяснения обстоятельств прибыли патрульные полицейские. Когда они общались с потерпевшей, в помещение зашел отец парня, которого заявительница подозревала в краже. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, начал конфликтовать, а затем, по словам свидетелей, достал из пакета три боеприпаса. При этом начал угрожать пациентам, медперсоналу и полицейским взорвать гранаты, поскольку считал: обвинения в адрес его сына — безосновательны", — говорится в сообщении.

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Со злоумышленником начали переговоры, чтобы предупредить возможный взрыв. Поэтому через некоторое время медсестре удалось убедить мужчину отдать ей одну гранату в обмен на возможность беспрепятственно покинуть помещение медицинского учреждения.

Национальная полиция Украины Граната

"Как только в дежурную часть поступило сообщение о вооруженном человеке, на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, все ближайшие наряды и взрывотехники. На момент их приезда агрессивный киевлянин убежал, а боеприпас без запала женщина передала милиционеру. Опасный предмет изъяли на исследование", — уточнили в Нацполиции.

Позднее мужчину задержали, однако гранат при нем уже не было. По данному инциденту открыто два уголовных производства.



