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    В центре Киева едва не подорвали больницу. Полиция сообщила подробности

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    (обновлено: )26110
    Нетрезвый мужчина агрессивно отреагировал на обвинения своего сына в краже мобильного телефона, начал скандалить и предъявил несколько боеприпасов, угрожая их взорвать.
    Полиция в больнице №12 на Печерске в Киеве
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Мужчина угрожал подорвать больницу в центре столицы из-за обвинений в краже мобильного телефона, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в Киеве мужчина ворвался в Клиническую больницу №12 в Печерском районе и угрожал подорвать медучреждение.

    По данным полиции, около 22 часов накануне поступило сообщение от пациентки больницы о том, что у нее пропал мобильный телефон. В краже она подозревала сына своей соседки по палате. 

    Национальная полиция Украины
    Полиция в больнице №12 на Печерске в Киеве

    "На место для выяснения обстоятельств прибыли патрульные полицейские. Когда они общались с потерпевшей, в помещение зашел отец парня, которого заявительница подозревала в краже. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, начал конфликтовать, а затем, по словам свидетелей, достал из пакета три боеприпаса. При этом начал угрожать пациентам, медперсоналу и полицейским взорвать гранаты, поскольку считал: обвинения в адрес его сына — безосновательны", — говорится в сообщении.

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    Со злоумышленником начали переговоры, чтобы предупредить возможный взрыв. Поэтому через некоторое время медсестре удалось убедить мужчину отдать ей одну гранату в обмен на возможность беспрепятственно покинуть помещение медицинского учреждения.

    Национальная полиция Украины
    Граната

    "Как только в дежурную часть поступило сообщение о вооруженном человеке, на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, все ближайшие наряды и взрывотехники. На момент их приезда агрессивный киевлянин убежал, а боеприпас без запала женщина передала милиционеру. Опасный предмет изъяли на исследование", — уточнили в Нацполиции.

    Позднее мужчину задержали, однако гранат при нем уже не было. По данному инциденту открыто два уголовных производства.

    Ранее сообщалось, что в Киевской области бывший атошник угрожал женщине подорвать гранату.
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