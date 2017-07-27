Крестный ход в столице: в центре Киева установили металлодетекторы

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. В центре Киева установили арочные металлодетекторы. В частности, металлоискатели разместили на улице Крещатик возле станции метро "Майдан Независимости".

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Территорию патрулируют правоохранители. Возле "рамок" они проверяют содержимое сумок людей.

При этом движение транспорта по улице Крещатик перекрыто.

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Ранее народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что власть собирается снова прибегнуть к провокациям во время ежегодного крестного хода Украинской Православной Церкви.

Так, 27 июля движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 16:30 по улице Грушевского (от улицы Шелковичной до Европейской площади), на Европейской площади, на Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площади), на улице Трехсвятительской, на улице Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади), на Парковой дороге (от Европейской площади к аллее Героев Крут).