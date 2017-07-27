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    День Крещения Руси - Украины. В Киеве в четверг пройдет крестный ход

    Тема:

    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев (5)

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    В четверг в столице ограничат движение транспорта по улице Грушевского, на Европейской площади, на Владимирском спуске, на улице Трехсвятительской, на улице Крещатик.
    Крестный ход в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Молебен на Владимирской горке и крестный ход к Киево-Печерской лавре по случаю празднования Дня Крещения Руси состоятся в столице в четверг.

    Божественная Литургия по случаю Дня Крещения Руси-Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Крещения Руси - Украины. Справка

    Так, 27 июля движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 16:30 по улице Грушевского (от улицы Шелковичной до Европейской площади), на Европейской площади, на Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площади), на улице Трехсвятительской, на улице Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади), на Парковой дороге (от Европейской площади к аллее Героев Крут).

    В пятницу, 28 июля, в столице также состоится крестный ход от Владимирского собора к Владимирской горке. Движение транспорта в этот день будет перекрыто с 12:00 до 13:30 на бульваре Тараса Шевченко (от дома №14 до дома №20), на улице Владимирской (от дома №56 до Софийской площади), на Владимирском спуске (от Софийской до Михайловской площади).

    Маршруты общественного транспорта на это время будут изменены.

    Читайте также: День крещения Киевской Руси. УПЦ приглашает Порошенко помолиться

    Ранее народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что власть собирается снова прибегнуть к провокациям во время ежегодного крестного хода Украинской Православной Церкви.
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