День Крещения Руси - Украины. В Киеве в четверг пройдет крестный ход

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Молебен на Владимирской горке и крестный ход к Киево-Печерской лавре по случаю празднования Дня Крещения Руси состоятся в столице в четверг.

Так, 27 июля движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 16:30 по улице Грушевского (от улицы Шелковичной до Европейской площади), на Европейской площади, на Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площади), на улице Трехсвятительской, на улице Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади), на Парковой дороге (от Европейской площади к аллее Героев Крут).

В пятницу, 28 июля, в столице также состоится крестный ход от Владимирского собора к Владимирской горке. Движение транспорта в этот день будет перекрыто с 12:00 до 13:30 на бульваре Тараса Шевченко (от дома №14 до дома №20), на улице Владимирской (от дома №56 до Софийской площади), на Владимирском спуске (от Софийской до Михайловской площади).

Маршруты общественного транспорта на это время будут изменены.

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Ранее народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что власть собирается снова прибегнуть к провокациям во время ежегодного крестного хода Украинской Православной Церкви.

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