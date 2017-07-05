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    Общество

    В центре Харькова состоялся крестный ход УПЦ МП

    (обновлено: )15121
    Как отмечается, шествие священнослужителей и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата было посвящено памяти равноапостольного князя Владимира и 1029-й годовщине Крещения Руси.
    В центре Харькова состоялся крестный ход
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В среду, 5 июля, жители Харькова приняли участие в крестном ходу от Благовещенского собора до Свято-Покровского мужского монастыря, сообщает NewsRoom.

    newsroom.kh.ua
    В центре Харькова состоялся крестный ход

    Шествие священнослужителей и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата было посвящено памяти равноапостольного князя Владимира и 1029-й годовщине Крещения Руси. На время его проведения в центре Харькова временно перекрыли движение и изменили маршруты 14 автобусов и одного троллейбуса.

    В этом году крестный ход обошелся без каких-либо провокаций, а также запрещенной символики.

    Напомним, неизвестные похитили деньги из Свято-Рождество-Богородичного храма УПЦ (Московского патриархата), расположенном в селе Сычавка Лиманского района Одесской области. Инцидент произошел ночью 2 июля.

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