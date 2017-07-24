Под Киевом нашли схрон боеприпасов

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в нежилом доме в Киевской области арсенал боеприпасов, сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

"38-летняя безработная жительница села Войтово Згуровского района Киевской области вместо металлолома собрала в соседском нежилом доме боеприпасы. Когда принесла их домой для последующей сдачи в пункт приема металлолома, напуганный муж вызвал полицейских и указал на место находки", – сказано в сообщении.

ГУ НП в Киевской области/Facebook Арсенал боеприпасов в заброшенном доме в Киевской области, 23 июля 2017

Правоохранители обнаружили в разрушенном доме, хозяйка которого уехала за границу, скрытый арсенал боеприпасов: почти 3000 патронов калибра 7,62 мм, два заряженных ручных противотанковых гранатомета (РПГ), две ручные гранаты, девять ударно-дистанционных запалов и три сигнальных патрона 40 мм.

Боеприпасы направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Ранее тайник с боеприпасами был обнаружен на кладбище в Одесской области.