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    В Сирии взорвалось авто с боеприпасами: десятки погибших

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    По данным местного телеканала, машина принадлежала террористической группировке "Джебхат ан-Нусра". ЧП произошло в городе Идлиб, который полностью перешел под контроль Джебхат ан-Нусры".
    Оружие и боеприпасы в Сирии. Архивное фото
    Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Автомобиль с боеприпасами взорвался в городе Идлиб на северо-западе Сирии, погибли около 50 человек, включая боевиков, сообщает телеканал Аль-Маядин.

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    По данным телеканала, машина принадлежала террористической группировке "Джебхат ан-Нусра".

    По сообщениям арабских СМИ, город Идлиб после недавних ожесточенных боев с "Ахрар аш-Шам" полностью перешел под контроль "Джебхат ан-Нусры".

    В минувшую пятницу агентство Рейтер сообщило о готовности группировок боевиков "Ахрар-аш-Шам" и "Нусры" установить режим прекращения огня между собой в районе Идлиба.

    "Ахрар аш-Шам" считается одной из крупнейших по численности группировок боевиков в Сирии, которая базируется в провинции Идлиб.

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