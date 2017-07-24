В Сирии взорвалось авто с боеприпасами: десятки погибших

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Автомобиль с боеприпасами взорвался в городе Идлиб на северо-западе Сирии, погибли около 50 человек, включая боевиков, сообщает телеканал Аль-Маядин.

По данным телеканала, машина принадлежала террористической группировке "Джебхат ан-Нусра".

По сообщениям арабских СМИ, город Идлиб после недавних ожесточенных боев с "Ахрар аш-Шам" полностью перешел под контроль "Джебхат ан-Нусры".

В минувшую пятницу агентство Рейтер сообщило о готовности группировок боевиков "Ахрар-аш-Шам" и "Нусры" установить режим прекращения огня между собой в районе Идлиба.

"Ахрар аш-Шам" считается одной из крупнейших по численности группировок боевиков в Сирии, которая базируется в провинции Идлиб.