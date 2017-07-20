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    Восемь военных ранены при взрыве боеприпаса на полигоне – ВСУ

    (обновлено: )13110
    Сообщается, что в результате взрыва инженерного боеприпаса пострадавшие силовики госпитализированы. Инцидент произошел во время проведения соревнований.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Восемь военных ранены при взрыве, по предварительным данным, инженерного боеприпаса в Днепропетровской области, сообщается в четверг на странице оперативного командования "Восток" вооруженных сил Украины в Facebook.

    "Во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239-м общевойсковом полигоне (Днепропетровская область – Ред.) получили травмы восемь военнослужащих", — говорится в сообщении.

    Силовики сообщили, что четверо пострадавших госпитализированы в днепропетровский военный госпиталь, трое – в областную больницу и один силовик – в госпиталь села Черкасское.

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    Ранее сообщалось, что во время учебных стрельб на территории военного полигона в Днепропетровской области загорелась сухая трава на площади около 25 гектаров.

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