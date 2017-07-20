Восемь военных ранены при взрыве боеприпаса на полигоне – ВСУ

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Восемь военных ранены при взрыве, по предварительным данным, инженерного боеприпаса в Днепропетровской области, сообщается в четверг на странице оперативного командования "Восток" вооруженных сил Украины в Facebook.

"Во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239-м общевойсковом полигоне (Днепропетровская область – Ред.) получили травмы восемь военнослужащих", — говорится в сообщении.

Силовики сообщили, что четверо пострадавших госпитализированы в днепропетровский военный госпиталь, трое – в областную больницу и один силовик – в госпиталь села Черкасское.

Читайте также: Чикаго 30-х в Киеве. Соцсети шокированы очередным убийством

Ранее сообщалось, что во время учебных стрельб на территории военного полигона в Днепропетровской области загорелась сухая трава на площади около 25 гектаров.