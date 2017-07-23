Не услышала из-за наушников. Под Киевом поезд насмерть сбил женщину

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В Киевской области погибла под колесами поезда, не услышав сигнала поезда, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Двадцать второго июля в 20:17 во время следования поезда №287 Чернигов — Белгород-Днестровский на переезде ст. Тарасовка смертельно травмирована женщина. Машинист звуковыми сигналами предупредил об опасности, но женщина не реагировала, поскольку была в наушниках", — говорится в сообщении.

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Эта ситуация вызвала задержку трех поездов дальнего следования: №117 Киев-Черновцы, №49 Киев-Трускавец, №143 Киев — Ивано-Франковск. Задержка движения составила 17 минут, но до конечных остановок поезда прибыли по графику.

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