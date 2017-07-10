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    В Тернополе пенсионер бросился под скоростной поезд

    (обновлено: )8
    Как отмечается, 75-летний пенсионер упал на рельсы в момент, когда к станции приближался скоростной поезд. От полученных травм мужчина скончался на месте.
    Железная дорога
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Тернополе пожилой мужчина бросился под скоростной поезд Дарница-Львов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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    Канал CBS New York на youtube
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    Трагедия произошла 8 июля, на железнодорожном вокзале. 75-летний пенсионер упал на рельсы в момент, когда к станции приближался скоростной поезд. От полученных травм мужчина скончался на месте.

    "Предварительно, по словам очевидцев, мужчина самовольно сошел с перрона на пути как раз в момент, когда приближался поезд. Уголовное производство начато по статье 115 УК с пометкой "самоубийство", – отметили в полиции.

    Напомним, в Харьковской области поезд смертельно травмировал мужчину. Погибшим оказался 80-летний местный житель. Он переходил пути в неустановленном месте.

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