В Тернополе пенсионер бросился под скоростной поезд

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Тернополе пожилой мужчина бросился под скоростной поезд Дарница-Львов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Трагедия произошла 8 июля, на железнодорожном вокзале. 75-летний пенсионер упал на рельсы в момент, когда к станции приближался скоростной поезд. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"Предварительно, по словам очевидцев, мужчина самовольно сошел с перрона на пути как раз в момент, когда приближался поезд. Уголовное производство начато по статье 115 УК с пометкой "самоубийство", – отметили в полиции.

Напомним, в Харьковской области поезд смертельно травмировал мужчину. Погибшим оказался 80-летний местный житель. Он переходил пути в неустановленном месте.