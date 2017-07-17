"Укрзализныця" запустит скоростные поезда в Одессу из Днепра и Львова

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. "Укзализныця" планирует запустить скоростные поезда в Одессу из Днепра и Львова. Об этом сообщил руководитель "Укрзализныци" Войцех Бальун на своей странице в Facebook.

"В перспективе, учитывая имеющийся подвижной состав, и за счет приобретения дополнительных межрегиональных двухсистемных электропоездов, планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением областной промышленный центр Днепр с черноморским побережьем, городом Одессой. Это особенно актуально для перевозки пассажиров в период летних отпусков", — сообщил Бальчун.

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Впрочем конкретных сроков запуска Бальчун не назвал. Он также сообщил, что соединить Львов скоростным движением с Одессой можно за счет уже имеющихся ресурсов.

"В планах — за счет удлинения существующего маршрута Киев-Львов в Одессу и Киев-Одесса во Львов по треугольнику Киев-Львов-Одесса-Киев соединить город Льва с Одессой", — отметил глава правления.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" сообщила об автоматическом продлении контракта с Войцехом Бальчуном на посту руководителя компании.

Кабинет министров в апреле 2016 года назначил руководителем "Укрзализныци" главу набсовета польской авиакомпании LOT поляка Бальчуна. Глава "Укрзализныци" также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.