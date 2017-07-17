наверх
17.07.201709:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Укрзализныця" запустит скоростные поезда в Одессу из Днепра и Львова

    (обновлено: )28
    По словам Войцеха Бальчуна, "Укрзализныця" планирует соединить сообщением областной промышленный центр Днепр с черноморским побережьем, городом Одессой.
    Поезд Интерсити+
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. "Укзализныця" планирует запустить скоростные поезда в Одессу из Днепра и Львова. Об этом сообщил руководитель "Укрзализныци" Войцех Бальун на своей странице в Facebook.

    "В перспективе, учитывая имеющийся подвижной состав, и за счет приобретения дополнительных межрегиональных двухсистемных электропоездов, планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением областной промышленный центр Днепр с черноморским побережьем, городом Одессой. Это особенно актуально для перевозки пассажиров в период летних отпусков", — сообщил Бальчун.

    Страница Войцеха Балчуна в Facebook
    Пост Войцеха Балчуна в Facebook

    Впрочем конкретных сроков запуска Бальчун не назвал. Он также сообщил, что соединить Львов скоростным движением с Одессой можно за счет уже имеющихся ресурсов.

    "В планах — за счет удлинения существующего маршрута Киев-Львов в Одессу и Киев-Одесса во Львов по треугольнику Киев-Львов-Одесса-Киев соединить город Льва с Одессой", — отметил глава правления.

    Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" сообщила об автоматическом продлении контракта с Войцехом Бальчуном на посту руководителя компании.

    Кабинет министров в апреле 2016 года назначил руководителем "Укрзализныци" главу набсовета польской авиакомпании LOT поляка Бальчуна. Глава "Укрзализныци" также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Потасовка между депутатами "Самопомич" и Радикальной партии произошла в сессионном зале Рады в четверг
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Анатолий Матиос
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?