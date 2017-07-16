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16.07.201710:51
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    В "Укрзализныце" обещают дополнительные поезда в ЕС

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    Европа открывает для украинцев свои границы (626)

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    По словам главы "Укразализныци", сейчас рассматриваются "ряд вариантов продления курсирования других поездов львовского направления в соседние государства Европейского Союза".
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Глава "Укрзализныцы" Войцех Балчун сообщил, что рассматривается несколько вариантов продления маршрутов поездов львовского направления в страны Европейского Союза. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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    "Хочу поделиться некоторыми нашими инициативами относительно скоростного движения в Украине. Евроассоциация, безвиз – сейчас активно рассматриваем ряд вариантов продления курсирования других поездов львовского направления в соседние государства Европейского Союза", — отметил он.

    "Вы знаете, с 23.12.2016 назначено курсирование поезда № 705/706 Киев – Перемышль составом электропоезда HRCS2 Хюндай. А сегодня уже прорабатываем вопрос продления маршрута курсирования поезда №747/748 Дарница, Киев – Львов до Перемышля. Это позволит связать скоростным движением Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области с Польшей", — сообщил Балчун.

    Как сообщалось ранее, украинцы смогут купить первые железнодорожные билеты в Чехию со скидкой до 1000 грн. 

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