В Киеве усилены меры безопасности

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Полиция Киева усилила меры безопасности.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, поддерживать общественный порядок на территории города в ближайшие дни будут 900 правоохранителей столичного управления Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Полиция усилила меры безопасности "в связи с визитом в столицу иностранных делегаций и проведения футбольного матча и мероприятий с массовым участием граждан в центре города".

Полиция обращается к гражданам соблюдать требования действующего законодательства, не создавать конфликтных ситуаций и провокаций, а также способствовать правоохранителям в выполнении их обязанностей по охране общественного порядка.

Напомним, в пятницу в Украине с визитом пребывает белорусский президент Александр Лукашенко.