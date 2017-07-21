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    Киев

    В Киеве усилены меры безопасности

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    Поддерживать общественный порядок на территории города в ближайшие дни будут 900 правоохранителей столичного управления Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
    Сотрудники Национальной полиции Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Полиция Киева усилила меры безопасности.

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    Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, поддерживать общественный порядок на территории города в ближайшие дни будут 900 правоохранителей столичного управления Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

    Полиция усилила меры безопасности "в связи с визитом в столицу иностранных делегаций и проведения футбольного матча и мероприятий с массовым участием граждан в центре города".

    Полиция обращается к гражданам соблюдать требования действующего законодательства, не создавать конфликтных ситуаций и провокаций, а также способствовать правоохранителям в выполнении их обязанностей по охране общественного порядка.

    Напомним, в пятницу в Украине с визитом пребывает белорусский президент Александр Лукашенко.

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