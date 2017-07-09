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    В центре Киева усилены меры безопасности

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (24)

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    Около 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины в воскресенье обеспечивают публичную безопасность и порядок в центральной части города.
    В центре Киева усилены меры безопасности
    facebook.com/Полиция Киева

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье, 9 июля, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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    Как стало известно, причиной этому стало то, что в течение 9-10 июля в Киеве будут находиться члены иностранных делегаций.

    В связи с этим около 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины обеспечивают публичную безопасность и порядок в центральной части города.

    Сотрудники столичной полиции патрулируют территорию и прилагают максимум усилий, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

    Нести службу в усиленном режиме правоохранители будут до завершения всех запланированных мероприятий.

    facebook.com/Полиция Киева
    В центре Киева усилены меры безопасности

    Как сообщалось ранее, в воскресенье в Украину с визитом прибыл госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

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