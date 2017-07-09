В центре Киева усилены меры безопасности

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье, 9 июля, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
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Как стало известно, причиной этому стало то, что в течение 9-10 июля в Киеве будут находиться члены иностранных делегаций.
В связи с этим около 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины обеспечивают публичную безопасность и порядок в центральной части города.
Сотрудники столичной полиции патрулируют территорию и прилагают максимум усилий, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и правонарушений.
Нести службу в усиленном режиме правоохранители будут до завершения всех запланированных мероприятий.
Как сообщалось ранее, в воскресенье в Украину с визитом прибыл госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.