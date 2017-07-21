В Харькове на взятке в $1,6 тыс задержали полицейского

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Харькове по подозрению в получении $1,6 тыс взятки задержали работника полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя начальника управления Сергея Перепелицу.

Cледователи прокуратуры Харьковской области совместно с управлением внутренней безопасности ГУНП в области в четверг разоблачили при получении неправомерной выгоды оперуполномоченного одного из районных отделов полиции Харькова.

По словам Перепелицы, 25-летний старший лейтенант полиции требовал и получил от авловладельца $1,6 тыс. За эти средства полицейский пообещал не привлекать к уголовной ответственности мужчину и вернуть ему автомобиль, который был изъят якобы как "двойник" с поддельным техпаспортом.

Полицейский задержан в момент передачи денег, уточняет УНИАН. Следователями прокуратуры готовится объявления подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что за текущий год в отношении полицейских было открыто почти 600 уголовных производств.