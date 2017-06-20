Фанаты разбушевались в Киеве. Какой министр, такая и полиция

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В понедельник, 19 июня, в столице на НСК "Олимпийский" произошли столкновения футбольных фанатов во время финального матча чемпионата Украины среди аматорских команд "Металлист-1925" (Харьков) и "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область). На 75-й минуте при счете 4:0 в пользу "Агробизнеса" болельщики "Металлиста-1925" сначала зажгли файеры на трибунах, а после выбежали на поле, а затем устроили драку с фанатами "Агробизнеса". Матч был остановлен, позже "Агробизнес" наградили золотыми медалями чемпионата Украины среди аматоров.

Главный тренер ФК "Агробизнес" Олег Собуцкий раскритиковал работу полиции, которая не смотря на личное присутствие на трибуне министра МВД Арсена Авакова не обеспечила безопасность болельщикам и командам.

mediaport.ua Беспорядки на НСК "Олимпийский"

А после матча около 30 молодых людей спортивного телосложения ворвались в супермаркет BILLA на Майдане Незалежности в центре Киева. Нападавшие были в масках и угрожали физической расправой охране BILLA. Дезориентировав магазинных "бодигардов", компания похитила со стеллажей значительное количество сладкого, в частности — шоколадные изделия. Полиция открыла производство по статье "грабеж". В СМИ появилась версия о том, что налетчиками на маркет могут быть представители харьковского фан-движения. В полиции это не подтверждают и не опровергают.

Давно ничего подобного на футбольных матчах и после них не происходило. Полиция, откровенно говоря, не вовремя расслабилась, посчитав, что на незначительном футбольном матче ничего противозаконного произойти не может. Как рассказал РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовта, эта преступная халатность могла обернуться настоящей трагедией.

РИА Новости Украина Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта

"Сегодня у нас радикализм становится неотъемлемой частью жизнью украинского общества. Это страшно. Но безнаказанность подпитывает все радикальные настроения. Полиция не готова противостоять агрессивной толпе. Патрульные полицейские откровенные трусы и не пытаются пресечь каких-либо радикальные вещи. Их практически никто никогда не задерживается, они так и остаются — "группа неизвестных". Для меня это свидетельствует о нежелании полиции задерживать и наказывать хулиганов", — подчеркивает Сергей Шабовта.

Проблема в том, что Украина находится в зоне угроз терроризма, но полиция как бы этого не замечает, считает эксперт. А это чревато серьезным последствиям.

"Мы находимся в зоне невероятного социального конфликта и любое скопление людей потенциально несет угрозу с точки зрения поведенческой психологии. Есть такое понятие массовидное социально-психологическое проявление личности. То есть, человек себя в толпе начинает вести абсолютно иначе, чем в обычной жизни, вызывающе и агрессивно. Не понимание того, что массовые сборища подогревают азарт тех, кто расположен к радикализму, к антисоциальным поступкам, число которых растет с каждым днем, может привести к беде. Полиция об этом словно не догадывается. А при этом, любое собрание людей надо расценивать со стороны угроз, которые они несут окружающим людям. Правоохранительная система должна это помнить и контролировать обстановку. Вы же помните, что футбольный матч в Одессе в 2014 году закончился гибелью людей в Доме профсоюзов. А подобная ситуация может повториться", - отмечает Сергей Шабовта.

То, что Аваков наблюдал за происходящими столкновения фанатов с трибуны — это нормальное явление, это ему доставляет удовольствие с учетом того, что он один из организаторов "Национального корпуса" и близок к неофашисту Билецкому, считает эксперт.

"Для него подобные беспорядки — это возможность показать свою власть. Но и какой министр, такая и полиция. Раньше, когда была милиция, ни одно массовое собрание людей они не оставляли без внимания. А сегодня, такое впечатление, что правоохраниители исключили задачу охрану общественного порядка во время футбольных матчей. Они переключились на охрану гей-парадов. Геи для Украины важнее, чем футбол", — подчеркивает Сергей Шабовта.

Поэтому, как советует эксперт, в наши дни стоит избегать места скопления народа, а особенно агрессивно настроенной молодежи, чтобы не попасть под их горячие руки, ведь полиции рядом не будет.

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