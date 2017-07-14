Меры безопасности усилены в Хургаде и на въездах в город

КАИР, 14 июл — РИА новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Меры безопасности были оперативно усилены в городе Хургада в Египте и на въездах в этот курорт после нападения неизвестного с ножом на иностранных туристов на пляже отеля Sunny Days El Palacio Resort, сообщил РИА Новости источник в туристическом секторе Хургады.

"Усилены меры безопасности в Хургаде, получены распоряжения усилить охрану въездов в город, особенно тщательно проверяют документы, пропускают только тех, кто живет или постоянно работает, либо едет отдыхать, а также сопровождающих туристические группы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция также получила распоряжение провести проверку всех жителей, особенно неработающих, но проживающих в Хургаде.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. По предварительной информации, погибли две туристки из Украины, еще шесть иностранцев пострадали. Пострадавшие могут быть гражданами Германии, Сербии, Польши. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев, в числе пострадавших есть одна женщина с гражданством России и Украины, она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает.

Нападавший задержан, он дает показания.