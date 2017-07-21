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    В Киеве грузовик на большой скорости протаранил полицейское авто

    (обновлено: )13820
    Находившегося за рулем 35-летнего патрульного полицейского госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, однако диагноз не подтвердился.
    В Киеве грузовик на большой скорости протаранил полицейское авто
    МВД Украины в Facebook

    КИЕВ, 21 июл — РИА новости Украина. В Киеве грузовик на большой скорости врезался в полицейский Toyota Prius, сидевший за рулем легкового авто патрульный госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД Украины.

    Вечером 20 июля служебный автомобиль Toyota Prius остановился перед пешеходным переходом на улице Академика Заболотного, чтобы пешеходы беспрепятственно перешли дорогу.

    МВД Украины в Facebook
    В Киеве грузовик на большой скорости протаранил полицейское авто

     

    "В этот момент патрульные полицейские заметили, что сзади к ним стремительно приближается грузовик Volkswagen Man. Чтобы предотвратить аварию инспектор патрульной полиции за рулем служебного авто совершил маневр, но грузовик двигался слишком быстро и врезался в служебный Toyota Prius", — говорится в сообщении.

    МВД Украины в Facebook
    В Киеве грузовик на большой скорости протаранил полицейское авто

    Находившегося за рулем 35-летнего патрульного полицейского госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Однако диагноз не подтвердился — полицейский получил ушиб мягких тканей, он уже находится дома, уточняют в МВД.

    Напарник пострадавшего после ДТП полицейского продолжил выполнять свои служебные обязанности, 43-летний водитель грузовика не получил никаких телесных повреждений.

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    Ранее сообщалось, что автомобильные угонщики, скрываясь от преследования, разбили Toyota Prius патрульной полиции Киева.

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