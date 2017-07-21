В Киеве грузовик на большой скорости протаранил полицейское авто

КИЕВ, 21 июл — РИА новости Украина. В Киеве грузовик на большой скорости врезался в полицейский Toyota Prius, сидевший за рулем легкового авто патрульный госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Вечером 20 июля служебный автомобиль Toyota Prius остановился перед пешеходным переходом на улице Академика Заболотного, чтобы пешеходы беспрепятственно перешли дорогу.
"В этот момент патрульные полицейские заметили, что сзади к ним стремительно приближается грузовик Volkswagen Man. Чтобы предотвратить аварию инспектор патрульной полиции за рулем служебного авто совершил маневр, но грузовик двигался слишком быстро и врезался в служебный Toyota Prius", — говорится в сообщении.
Находившегося за рулем 35-летнего патрульного полицейского госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Однако диагноз не подтвердился — полицейский получил ушиб мягких тканей, он уже находится дома, уточняют в МВД.
Напарник пострадавшего после ДТП полицейского продолжил выполнять свои служебные обязанности, 43-летний водитель грузовика не получил никаких телесных повреждений.
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Ранее сообщалось, что автомобильные угонщики, скрываясь от преследования, разбили Toyota Prius патрульной полиции Киева.