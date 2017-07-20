Киевский метрополитен назвал первую станцию, которая откажется от жетонов

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщил, что первой станцией метро, ​​которая откажется от жетонов и будет максимально автоматизирована, станет "Кловская". Об этом написано в КП на странице в Facebook.

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"Итак друзья, первой станцией, которая будет максимально автоматизирована и откажется от жетонов станет "Кловская". Там вы наконец сможете: воспользоваться разовой поездкой по qr-кодом; пополнить карточку метро на любое количество поездок; купить проездной с помощью банковской карточки. Ждите в начале августа! " — говорится в сообщении.

