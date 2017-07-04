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    В Киеве у супермаркета произошла стрельба

    (обновлено: )34910
    Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, проверяют видеозаписи с камер наблюдения.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева во вторник, 4 июля, произошла стрельба возле супермаркета на ул. Шептицкого, с места происшествия госпитализирован мужчина, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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    Как стало известно, сообщение о стрельбе поступило около 13:15. На месте происшествия 32-летний киевлянин сообщил, что неизвестный мужчина подошел к нему, сказал несколько слов и выстрелил в его сторону из неустановленного короткоствольного оружия, после чего ушел.

    Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением кисти руки и бедра в больницу.

    "Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, проверяют видеозаписи с камер наблюдения. Изъяты две гильзы, предварительно из травматического оружия. Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о квалификации правонарушения и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении.

    Напомним, 28 июня в результате дорожного конфликта в Одессе пассажир Toyota произвел два выстрела из травмата и попал в руку водителю Jaguar, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

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