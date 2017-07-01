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    В мире

    Стрельба в ночном клубе в Арканзасе: пострадали 28 человек - полиция

    (обновлено: )18
    Согласно информации, 25 человек получили огнестрельные ранения, три человека пострадали по другим причинам. Как написала полиция на своей странице в Twitter, на данный момент предполагается, что все выживут.
    Скорая в США. Архивное фото
    Associated Press Mel Evans

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в клубе города Литл-Рок в штате Арканзас в США пострадали двадцать восемь человек. Об этом сообщили правоохранители.

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    Согласно информации, 25 человек получили огнестрельные ранения.

    Ранее телеканал Fox News сообщил о стрельбе в клубе Power Lounge, произошедшей в субботу ночью по местному времени. Полиция считает, что инцидент произошел после возникшей в ночном клубе перепалки и не связывает его с терроризмом.

    Правоохранители города Литл-Рок сообщили, что из 28 раненых три человека пострадали по другим причинам. "В данный момент предполагается, что все выживут", — написала полиция на своей странице в Twitter.

    Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии. После полиция уточнила, что его состояние оценивается как стабильное.

    Ранее сообщалось, что в больнице в районе Бронкс (Нью-Йорк) произошла перестрелка. На место происшествия прибыли полиция и пожарные. Инцидент произошел на 16-м этаже больницы. 

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