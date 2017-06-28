Кравец: с "мукачевскими стрелками" поторопились

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Коллегией судей Мукачевского горрайонного суда 26 июня 2017 вынесен приговор в отношении четырех представителей ДУК "Правый сектор", которые обвинялись в том, что на протяжении 2014 — 2015 в составе банды совершили ряд особо тяжких и тяжких преступлений. В том числе 11 июля 2015 — террористический акт в Мукачево, повлекший гибель человека, и последующие за ними другие уголовные преступления на территории Львовской и Закарпатской областей. С приговором не согласна прокуратура, так как по тяжким статьям четыре фигуранта этого дела получили всего по 3 года и 9 месяцев лишения свободы и освобождены от отбывания наказания согласно "закону Савченко".

"Решение суда довольно мягкое. Неоправданно мягкое. Вероятно, что оно будет изменено судом высшей инстанции. Вот это очередной негативный пример "закона Савченко", за который должны нести ответственность все проголосовавшие за него депутаты. Из-за таких товарищей, не отбывших наказание, еще может пострадать немало людей. Которые не осознали то, что они натворили. Но в данном случае надо понимать, что конкретно каждый из обвиняемых делал, в чем его вина. Нужно знать конкретное участие каждого в этом деле", — отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

К сожалению, "закон Савченко" нанес больше вреда, чем пользы. Чтобы выпустить пару лиц на свободу, открыли ящик Пандоры и повысили уровень криминогенной обстановки в стране, дали возможность безнаказанно уходить от уголовной ответственности, подчеркивает адвокат.

И, конечно же, удивляет такой маленький срок наказания.

"Прокуратура часто просит неадекватные сроки или же суммы залогов, при этом не имя на руках документов. Но в данном случае больше вопросов к правоохранительным органам, как они собирали улики и какие доказательства представили в суд. По предъявленным обвинениям должны быть железобетонные доказательства их причастности к данному инциденту. К тому же скорость рассмотрения этого дела свидетельствует о политической заангажированности, потому что подобные дела, по расстрелянным милиционерам, по Майдану и так далее, длятся годы. Возможно, торопились с приговором, чтобы успеть под закон Савченко. На лицо политическое давление и отсутствие надлежащей работы органов досудебного следствия", — отмечает Ростислав Кравец.

Впрочем, как подчеркивает адвокат, если правоохранители не смогли нормально поработать до приговора суда, то теперь им придется это исправлять. Но есть еще шанс реабилитироваться и задержать других участников мукачевских разборок, которые сегодня спокойно живут среди нас.

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Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево произошла перестрелка с участием людей, близких к нардепу Михаилу Ланьо, местных милиционеров, а также членов "Правого сектора". Сообщалось, что в результате перестрелки погибли четыре человека, 13 были ранены. Прокуратура квалифицировала произошедшее как теракт. В самом же "Правом секторе" объясняли свои действия борьбой с контрабандой, к которой, по их утверждениям, причастны местные чиновники.

Вскоре по факту событий в Мукачево правоохранители задержали четырех членов ПС, двое из которых решением Печерского районного суда Киева были арестованы. Остальные так и не были задержаны и не предстали перед судом.