Дело "мукачевских стрелков". Суд оправдал бойцов "Правого сектора"

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Суд снял обвинения в бандитизме, перекрытии магистралей, угрозе убийством с "мукачевских стрелков", членов "Правого сектора". При этом по другим статьям каждого приговорили к 3 годам 9 месяцев, этот срок они отбыли полностью.

Соответствующее решение принял Мукачевский городской районный суд.

"В общем каждый получил по 3 года 9 месяцев, которые они полностью отбыли путем зачисления предварительного заключения", — написала адвокат представителей "Правого сектора" Елена Сторожук в Facebook.

Елена Сторожук/Facebook, 26 июня 2017

Еще один адвокат Роман Бухтояров сообщил, что трех парней оправдали по бандитизму, угрозе убийству, перекрытию автодорог, а четвертого — Владимира Бурчу — по шести статьям, так как по нему было отдельно два эпизода.

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"Завершено дело "мукачевских партизан" Володи Бурчи (Скруджа), Сергея Деяка (Цюпы), Романа Мунчака (Муни) и самого юного из них переселенца из Донбасса Родиона Горбенко (Радика)", — пишет Татьяна Близнюк.

Татьяна Близнюк/Facebook, 26 июня 2017

Члены организации "Правый сектор" 11 июля 2015 года вступили в противостояние с милицией и местными бизнес-структурами в Мукачево: произошла стрельба из гранатомета и автоматов. Сообщалось о четырех погибших и 13 пострадавших. Они объясняли свои действия борьбой с контрабандой, к которой, по их утверждениям, были причастны местные чиновники.