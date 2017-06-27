Оправдание судом "Мукачевских стрелков": а есть ли оправдание?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мукачевский суд оправдал четырех стрелков из "Правого сектора", сняв с них обвинения в бандитизме, перекрытии магистралей, угрозе убийством. По другим статьям им присудили по 3 года 9 месяцев каждому, а этот срок согласно действию "закона Савченко" они отбыли полностью. История конфликта такова: 11 июля 2015 года в Мукачево во время встречи нардепа Михаила Ланьо и одного из командиров "Правого сектора" Романа Стойки произошла перестрелка с участием полиции и членов ПС. Тогда погибли четыре человека, еще 13 были ранены. В сетях решению суда рады далеко не все: "В принципе, ничего удивительного. У нас уже условно за изнасилование получали, убийц отпускали по поручительству активистов. Чудеса европейской законности на марше"; "Закон он такой суровый. Один для всех. Если была стрельба и погибли люди. И если ты в Правом Секторе". "Иногда надо и оправдывать человека. Вдруг он ни в чем не виноват", - нашлись в сетях и такие мнения.

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Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook