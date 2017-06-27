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    Оправдание судом "Мукачевских стрелков": а есть ли оправдание?

    Тема:

    Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора" (410)

    (обновлено: )19642
    Громкое дело двухлетней давности со стрельбой в Мукачево получило совершенно внезапное продолжение: суд оправдал четырех "мукачевских стрелков" из "Правого сектора". Как отреагировали на это сами украинцы, и что пишут они о решении суда в соцсетях?
    Бойцы Правого сектора, проходящие по делу о перестрелке в Мукачево
    Мukachevo.net

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Мукачевский суд оправдал четырех стрелков из "Правого сектора", сняв с них обвинения в бандитизме, перекрытии магистралей, угрозе убийством. По другим статьям им присудили по 3 года 9 месяцев каждому, а этот срок согласно действию "закона Савченко" они отбыли полностью. История конфликта такова: 11 июля 2015 года в Мукачево во время встречи нардепа Михаила Ланьо и одного из командиров "Правого сектора" Романа Стойки произошла перестрелка с участием полиции и членов ПС. Тогда погибли четыре человека, еще 13 были ранены. В сетях решению суда рады далеко не все: "В принципе, ничего удивительного. У нас уже условно за изнасилование получали, убийц отпускали по поручительству активистов. Чудеса европейской законности на марше"; "Закон он такой суровый. Один для всех. Если была стрельба и погибли люди. И если ты в Правом Секторе". "Иногда надо и оправдывать человека. Вдруг он ни в чем не виноват", - нашлись в сетях и такие мнения.

    Читайте также: Самый справедливый суд в мире. Мукачевские стрелки "ПС" — на свободе

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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